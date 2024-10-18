Сенаторы СФ РФ и губернатор Приангарья сегодня работают в Братске

Делегация сенаторов Совета Федерации России, совместно с губернатором региона Игорем Кобзевым и председателем Законодательного собрания Приангарья Александром Ведерниковым, прибыла в Братск с рабочим визитом.
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