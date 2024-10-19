Евпатория, город с богатой историей, в прошлом известный как Кезлев или Гезлев. И вот я оказался в кофейне с таким же интригующим названием, расположенной в восстановленных Гезлевских воротах Старого города.
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