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Русская весна

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Армия России поразила АЗС в Житомирской области (ВИДЕО)

Армия России поразила АЗС в Житомирской области (ВИДЕО)

Армия России поразила АЗС в Житомирской области. На топливном объекте врага начался пожар. Читайте также: Зеленский созвонился с Трампом — они договорились о встрече в Нью-Йорке, которая якобы «может многое изменить»  .

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