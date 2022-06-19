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Роскосмос о такой загруженности может только мечтать. Компания Илона Маска осуществила второй коммерческий запуск спутника за сутки

Роскосмос о такой загруженности может только мечтать. Компания Илона Маска осуществила второй коммерческий запуск спутника за сутки

Компания Илона Маска SpaceX – один из самых загруженных поставщиков пусковых услуг в мире: компания активно выводит на орбиту собственные аппараты Starlink в количестве несколько десятков за раз, а помимо этого осуществляет много коммерческих пусков.

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