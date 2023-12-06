Иностранцы вновь избили человека в автобусе. И вновь пассажиры старательно отварачивались

ВН

Владимир Никитин

Да, защищал! Слова городского прокурора:"Раз один погиб, то второй должен сесть! Пойдёт в суд по ст. 105 (умышленное убийство), а суд пусть сам разбирается!" Решение судьи:"Раз прокурор так решил, то поддержим обвинение по предъявляемой статье! Ссориться с прокурором мне незачем!" В суде использовали показания "свидетелей" - они же участники нападения. Один из них с детства страдает слабоумием (справка из психдиспансера), и ещё, оба участника нападения (третий, самый активный только что освободился из колонии) состоят на учете в наркологическом диспансере с юного возраста. По данному происшествию и расследованию, я написал рассказ "Сафари в загоне". Не опубликовал потому, что меня сразу предупредили "органы", что ко мне и к издательству будут "вопросы" Вот и думайте, стоит ли кого-то защищать!!! За своих-то "сесть" не страшно!!!