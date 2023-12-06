Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Иностранцы вновь избили человека в автобусе. И вновь пассажиры старательно отварачивались

Иностранцы вновь избили человека в автобусе. И вновь пассажиры старательно отварачивались

# Чернильница   Сегодня у меня для вас очередная история с довольно печальным и откровенно угнетающим финалом.

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Комментарии
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ВК
Вова Клыш
За такую помощь у меня Друг 3 года условно получил . И не он один .
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2 час.
ВН
Владимир Никитин
Да, защищал! Слова городского прокурора:&quot;Раз один погиб, то второй должен сесть! Пойдёт в суд по ст. 105 (умышленное убийство), а суд пусть сам разбирается!&quot; Решение судьи:&quot;Раз прокурор так решил, то поддержим обвинение по предъявляемой статье! Ссориться с прокурором мне незачем!&quot; В суде использовали показания &quot;свидетелей&quot; - они же участники нападения. Один из них с детства страдает слабоумием (справка из психдиспансера), и ещё, оба участника нападения (третий, самый активный только что освободился из колонии) состоят на учете в наркологическом диспансере с юного возраста. По данному происшествию и расследованию, я написал рассказ &quot;Сафари в загоне&quot;. Не опубликовал потому, что меня сразу предупредили &quot;органы&quot;, что ко мне и к издательству будут &quot;вопросы&quot; Вот и думайте, стоит ли кого-то защищать!!! За своих-то &quot;сесть&quot; не страшно!!!
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1 час.
Владимир Алтайцев
аПасть  закрой  пиндошюха  помойная.
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1 час.

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