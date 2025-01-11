Русский Колоколъ Полиция по-прежнему очень снисходительно относится к интернет-шутникам, продвигающим в молодежную среду очень опасные шаблоны поведения.
Раскадровка нападения в метро: деток мигрантов надо судить за экстремизм
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Уже пора поступать по примеру маршала Жукова, когда он в два счета покончил с бандитизмом в Одессе, разрешив переодетым представителям силовых ведомств стрелять в отморозков сразу на поражение.. Кстати, и в Москве такое тоже было сразу после Великой Отечественной.
Ответить
1 час.
Владимир Воюшин
Вы, граждане России, что же вы такие не понимающие и не знающие, логически не мыслете?! Вы будете тирадами исходить, требуя расстрела и всякую погань проговривая, что надо им, мигрантам, сделать то и то, бред несёте?! А голосовали вы за кого все эти годы, вы эту власть своим выбором возвели, а она мигрантов запустила для вашего беспокойства и детей с жёнами, чтобы им лучше было, они же трудовые, а вы, вы-то кто в своём доме? Вы выбрали навечно тех, кто вас неуважает за раболепие и относится к вам по заслугам, как массе не имеющей прав или не так?! Вы все эти годы куда смортрели, помогали богатеть властолюбцам, а теперь в квартирках сидите и пишете чепуху - расстрелять, но они реально режут и бьют вас, а кто должен по вашей просьбе расстреливать, вы совсем очумели?! Кого бьют всегда, над кем издеваются, над раболепными людьми! Дальше смысла нет ничего говорить! Рабы-немы! Они всегда будут защищать хозяев своих! Создатель уже многое сказал, а вы живёте иллюзиями навязаными вам и главное без будущего в этой любви к Кумирам и проходимцам! Просветления! Любить надо Бога, если вы хоть немного знаете о нём, о себе, зачем вы пришли в очередной раз на воплощение, какую задачу должны выполнить, как и куда уходить будете после пребывания здесь и что с собой возьмёте?! Или понуро будете стоять на Совете после физической смерти, со стыдом за "командировку" на Землю и за невыполненые задачи, никчемное воплощение за приобретением чёрной энергии злобы и ненависти, за разрушение Пространтства Бога, которое не создавали, но подвели планету под уничтожение тупым отношением к себе, к ней, к миру Любви и Гармонии Великого Глобального Космоса, в энергии которого мы все живём, Энергии Разума Бога! Да будет Свет Истины!
Ответить
1 час.
олег юдин
Да кому надо то? В полиции случайные люди, да и те, не лучшая часть общества. Народ вокруг - как стадо. Крайнего едят - ну так не меня же. В толпе, так можно было бы этих слюнявых баранов притереть, что мало не покажется. А там разберись, кто? Всё надеемся, что придет честный, неподкупный борец за права народа и всех сразу защитит. Ну не глупо ли? Вступаться можно за тех, кто хотя бы огрызается. А так, неровен час, останешься один на один с шантрапой. И никто, опять, за тебя не ввяжется.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии