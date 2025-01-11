Раскадровка нападения в метро: деток мигрантов надо судить за экстремизм

Владимир Воюшин

Вы, граждане России, что же вы такие не понимающие и не знающие, логически не мыслете?! Вы будете тирадами исходить, требуя расстрела и всякую погань проговривая, что надо им, мигрантам, сделать то и то, бред несёте?! А голосовали вы за кого все эти годы, вы эту власть своим выбором возвели, а она мигрантов запустила для вашего беспокойства и детей с жёнами, чтобы им лучше было, они же трудовые, а вы, вы-то кто в своём доме? Вы выбрали навечно тех, кто вас неуважает за раболепие и относится к вам по заслугам, как массе не имеющей прав или не так?! Вы все эти годы куда смортрели, помогали богатеть властолюбцам, а теперь в квартирках сидите и пишете чепуху - расстрелять, но они реально режут и бьют вас, а кто должен по вашей просьбе расстреливать, вы совсем очумели?! Кого бьют всегда, над кем издеваются, над раболепными людьми! Дальше смысла нет ничего говорить! Рабы-немы! Они всегда будут защищать хозяев своих! Создатель уже многое сказал, а вы живёте иллюзиями навязаными вам и главное без будущего в этой любви к Кумирам и проходимцам! Просветления! Любить надо Бога, если вы хоть немного знаете о нём, о себе, зачем вы пришли в очередной раз на воплощение, какую задачу должны выполнить, как и куда уходить будете после пребывания здесь и что с собой возьмёте?! Или понуро будете стоять на Совете после физической смерти, со стыдом за "командировку" на Землю и за невыполненые задачи, никчемное воплощение за приобретением чёрной энергии злобы и ненависти, за разрушение Пространтства Бога, которое не создавали, но подвели планету под уничтожение тупым отношением к себе, к ней, к миру Любви и Гармонии Великого Глобального Космоса, в энергии которого мы все живём, Энергии Разума Бога! Да будет Свет Истины!