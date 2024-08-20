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Петербургский дневник

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Депутат Хамзаев предложил запретить мотоциклистам движение между потоками машин

Мера должна обезопасить автолюбителей от риска «зацепить» мотоциклистов Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы.

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