Депутат Хамзаев предложил запретить мотоциклистам движение между потоками машин

Мера должна обезопасить автолюбителей от риска «зацепить» мотоциклистов Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы.
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