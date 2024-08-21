Собянин сообщил об одной из самых масштабных попыток Украины за все время атаковать Москву с помощью беспилотников

По уточненным данным Минобороны, над Подмосковьем за ночь сбито 11 дронов, всего над регионами России уничтожено 45 БПЛАМэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что произошла одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью дронов, однако созданная эшелонированная защита столицы позволила отразить все атаки.