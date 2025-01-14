Замруководителя налоговой инспекции поймали с поличным при получении взятки

Заместитель руководителя налоговой инспекции одного из районов Новосибирска в своем рабочем кабинете получила через посредников от учредителей коммерческой организации взятку – за общее покровительство, уменьшение сумм налоговых доначислений и фальсификацию результатов проверки.
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