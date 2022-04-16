Капризов забил 43-й гол в сезоне и побил рекорд «Миннесоты»

Форвард Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон. 24-летний россиянин забил за пять минут до конца третьего периода в матче чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» и перевел игру в овертайм, в котором его команда уступила (5:6 ОТ).