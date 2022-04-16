Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

Капризов забил 43-й гол в сезоне и побил рекорд «Миннесоты»

Форвард Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон. 24-летний россиянин забил за пять минут до конца третьего периода в матче чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» и перевел игру в овертайм, в котором его команда уступила (5:6 ОТ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх