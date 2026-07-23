Александр Кравченко с рабочей поездкой посетил Волгоградскую область

По поручению Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева заместитель Министра генерал-полковник полиции Александр Кравченко с трехдневной рабочей поездкой посетил Волгоградскую область.
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