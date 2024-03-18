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Бэнкси озеленил Лондон

Бэнкси озеленил Лондон

Британский уличный анонимный художник Бэнкси (Banksy) создал новую работу. На торце здания на севере Лондона он разместил зеленую краску так, что она выступает изображением зеленой листвы на фоне подпиленного дерева, стоящего рядом.

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