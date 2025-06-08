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Калужские новости

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Концертный зал калужской филармонии могут назвать в честь известного композитора

Концертный зал калужской филармонии могут назвать в честь известного композитора

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил назвать концертный зал калужской филармонии в честь Серафима ТуликоваУполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил назвать концертный зал калужской филармонии в честь Серафима Туликова.

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