Концертный зал калужской филармонии могут назвать в честь известного композитора

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил назвать концертный зал калужской филармонии в честь Серафима ТуликоваУполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил назвать концертный зал калужской филармонии в честь Серафима Туликова.
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