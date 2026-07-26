Science Advances: астероид, уничтоживший динозавров, принадлежал к типу хондритов

Международная группа ученых под руководством Филиппа Клея из Брюссельского свободного университета установила, что астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад, принадлежал к редчайшему типу углистых хондритов — метеоритам CO.
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