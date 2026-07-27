Федорищев поручил усилить патрулирование водоемов после гибели людей

27 июля на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев дал поручение профильным ведомствам активизировать работу по предупреждению происшествий на водных объектах, включая проведение дополнительных профилактических мероприятий.
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