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Правда о Hamster Kombat: стоит ли «тапать» хомяка в надежде разбогатеть

Правда о Hamster Kombat: стоит ли «тапать» хомяка в надежде разбогатеть

Число игроков сверхпопулярного кликера достигло 150 миллионов. Мир в очередной раз сошел с ума: миллионы людей — от школьников до серьезных мужчин в дорогих костюмах — бросились «тапать» хомяка.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вопрос от несведущего в крипте - что, собственно, собираются монетизировать в этой игре - Где деньги, Зин? Биток накачивается трафиком и вычислительными операциями, кому-то нужными, здесь кто будет платить за &quot;тапком по хомяку&quot;? Кончится всё очередной пирамидой с покупкой какой-нибудь &quot;необходимой по игре фингни&quot; - платят миллионы, &quot;снимают сливки&quot; единицы.
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