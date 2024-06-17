Правда о Hamster Kombat: стоит ли «тапать» хомяка в надежде разбогатеть

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Вопрос от несведущего в крипте - что, собственно, собираются монетизировать в этой игре - Где деньги, Зин? Биток накачивается трафиком и вычислительными операциями, кому-то нужными, здесь кто будет платить за "тапком по хомяку"? Кончится всё очередной пирамидой с покупкой какой-нибудь "необходимой по игре фингни" - платят миллионы, "снимают сливки" единицы.