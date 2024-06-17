Число игроков сверхпопулярного кликера достигло 150 миллионов. Мир в очередной раз сошел с ума: миллионы людей — от школьников до серьезных мужчин в дорогих костюмах — бросились «тапать» хомяка.
Правда о Hamster Kombat: стоит ли «тапать» хомяка в надежде разбогатеть
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вопрос от несведущего в крипте - что, собственно, собираются монетизировать в этой игре - Где деньги, Зин? Биток накачивается трафиком и вычислительными операциями, кому-то нужными, здесь кто будет платить за "тапком по хомяку"? Кончится всё очередной пирамидой с покупкой какой-нибудь "необходимой по игре фингни" - платят миллионы, "снимают сливки" единицы.
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