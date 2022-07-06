Пару слов о консерватизме

В Британии - скандал, затмивший события на Украине. Члены кабинета один за другим подают в отставку. Причина - замглавы МИД Кристофер Пинчер на закрытой консервативной вечеринке изрядно выпил, после чего начал сексуально домогаться до окружающих.
В Британии - скандал, затмивший события на Украине. Члены кабинета один за другим подают в отставку. Причина - замглавы МИД Кристофер Пинчер на закрытой консервативной вечеринке изрядно выпил, после чего начал сексуально домогаться до окружающих.
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