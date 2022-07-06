Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    А давайте небоскрёб построим из говна и палок?!! Поддержим животноводство, опять же... Бл@дь, аж зло берет... У нас в...Избушка-небоскреб...
  • Валерий Протасов
    Глубокий анализ причин антагонизма России и и Запада. Надо бы  не упускать из виду. что имеются и причины генетическо...Цивилизация проти...
  • Владимир Афанасьев
    а нефть и газ как продавали за доляры, так и продают, чуть в меньших количествах, в обход всех санкций и пр. запретов...В Канаде рассказа...

Пару слов о консерватизме

В Британии - скандал, затмивший события на Украине. Члены кабинета один за другим подают в отставку. Причина - замглавы МИД Кристофер Пинчер на закрытой консервативной вечеринке изрядно выпил, после чего начал сексуально домогаться до окружающих.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх