Си Цзиньпин: США не должны вмешиваться в споры в Южно-Китайском море

Соединенные Штаты не должны вмешиваться в споры в Южно-Китайском море и потворствовать провокациям. Об этом на встрече с хозяином Белого дома Джо Байденом в Лиме заявил председатель КНР Си Цзиньпин, информирует ТАСС.
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