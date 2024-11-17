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Си Цзиньпин: США не должны вмешиваться в споры в Южно-Китайском море

Си Цзиньпин: США не должны вмешиваться в споры в Южно-Китайском море

Соединенные Штаты не должны вмешиваться в споры в Южно-Китайском море и потворствовать провокациям. Об этом на встрече с хозяином Белого дома Джо Байденом в Лиме заявил председатель КНР Си Цзиньпин, информирует ТАСС.

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