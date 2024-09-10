В Алтайском крае обвинили сеть автосалонов в мошенничестве на 50 млн рублей

От действий злоумышленников пострадал 121 человек В Барнауле завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 20 участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении денег при купле и продаже автомобилей в автосалонах города, сообщили в МВД Алтайского края.