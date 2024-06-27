История повторяется От миролюбивого наследия товарища Горбачёва необходимо избавляться. Если проследить послевоенную историю, то именно его идеи, связанные с «европейским домом» и «общечеловеческими ценностями», привели СССР к развалу и победе НАТО в холодной войне.
Так спокойнее: ядерный меч становится острее
Комментарии
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Natalija Osminina
Неужели не очевидно, что НАТО выставляет дымовую завесу, как спрут, пытаясь ею кого-то напугать. Смешно. Впервые в своей истории Россия оказалась сильнее всего НАТО за счет своих гиперзвуковых носителей. И в НАТО это прекрасно осознают. А опасность миру идет совсем с другой стороны - в США идиотов нема. И "последний аргумент нынешних королей" - это обрушение Мировой Финансовой системы, а вовсе не ядерная война.
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