Так спокойнее: ядерный меч становится острее

Natalija Osminina

Неужели не очевидно, что НАТО выставляет дымовую завесу, как спрут, пытаясь ею кого-то напугать. Смешно. Впервые в своей истории Россия оказалась сильнее всего НАТО за счет своих гиперзвуковых носителей. И в НАТО это прекрасно осознают. А опасность миру идет совсем с другой стороны - в США идиотов нема. И "последний аргумент нынешних королей" - это обрушение Мировой Финансовой системы, а вовсе не ядерная война.