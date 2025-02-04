Неожиданное сравнение: Джулия Робертс напомнила Чарльза Чаплина в новом образе

Актрису заметили на съемках нового фильма Фото: соцсети Джулии Робертс 57-летняя Джулия Робертс привлекла внимание поклонников и СМИ своим новым образом, который был запечатлен на съемках ее нового фильма в Лондоне, сообщает Daily Mail.
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