Неожиданное сравнение: Джулия Робертс напомнила Чарльза Чаплина в новом образе

Актрису заметили на съемках нового фильма Фото: соцсети Джулии Робертс 57-летняя Джулия Робертс привлекла внимание поклонников и СМИ своим новым образом, который был запечатлен на съемках ее нового фильма в Лондоне, сообщает Daily Mail.