Контрактникам из Адыгеи увеличили размер выплат до 2 млн рублей

Среди других мер поддержки участников СВО бесплатное медобслуживание и предоставление финансовой и юридической помощиЕдиновременные выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Министерством обороны РФ и убывающим в зону спецоперации из Адыгеи, с учетом федеральной выплаты увеличены в республике до 2 млн рублей.
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