Швеция планирует нарастить производство артиллерийских боеприпасов, в том числе и для Украины

Швеция планирует увеличить производство артиллерийских снарядов "дефицитного" калибра 155 мм, правительство страны выдало разрешение на подписание предварительного соглашения с норвежско-финской компанией Nammo.
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