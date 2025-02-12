Видео 1/16 финала Welsh Open 2025

Смотрите видео повторы матчей 1/16 финала Welsh Open 2025 по снукеру. Лука Бресель (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Видео повторы матчей 1/16 финала Велш Опен 2025 — снукер Если не смогли посмотреть матчи 1/16 финала (второго раунда) открытого чемпионата Уэльса по снукеру (Welsh Open) в прямом эфире, смотрите его в записи Снукер: Велш Опен 2025 — третий день турнира (видео) Смотрите 1/16 финала Джон Хиггинс — Роберт Милкинс Смотрите 1/16 финала Нил Робертсон — Том Форд Смотрите 1/16 финала Кайрен Уилсон — Джо О’Коннор СмотритЬ все матчи можно также и в ВК !!! >>> Видео ВК тут.