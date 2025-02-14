В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании уголовного дела о нанесении побоев несовершеннолетней в Перми

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту размещения видео с избиением несовершеннолетней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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