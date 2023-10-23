Словенец Винчич обслужит матч «ПСЖ» – «Милан» в ЛЧ, словак Кружльяк – игру «Барселоны» и «Шахтера»

«Галатасарай» – «Бавария»: Давиде Масса (Италия); «Интер» – «Ред Булл Зальцбург»: Франсуа Летексье (Франция); «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»: Марко Гуида (Италия); «Ланс» – ПСВ: Раду Петреску (Румыния); «Севилья» – «Арсенал»: Гленн Нюберг (Швеция); «Унион» – «Наполи»: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина); «Брага» – «Реал»: Майкл Оливер (Англия); «Бенфика» – «Реал Сосьедад»: Клеман Тюрпен (Франция); «Фейеноорд» – «Лацио»: Тобиас Штилер (Германия); «Барселона» – «Шахтер»: Иван Кружльяк (Словакия); «Селтик» – «Атлетико»: Феликс Цвайер (Германия); «Ньюкасл» – «Боруссия»: Артур Соареш Диаш (Португалия); «ПСЖ» – «Милан»: Славко Винчич (Словения); «Янг Бойз» – «Манчестер Сити»: Мортен Крог (Дания); «Лейпциг» – «Црвена Звезда»: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания); «Антверпен» – «Порту»: Бенуа Бастьен (Франция).
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