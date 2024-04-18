Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Робинзон Робинзонов
    Так потому и рухнул СССР в одночасье, что слишком много прав было у рабочих и крестьян, и мало обязанностей.В России появилис...
  • Робинзон Робинзонов
    Да. Коммунисты это банда отпетых мерзавцев и негодяев, которые только и умели убивать и грабить. Странно, что они теб...В России появилис...
  • Робинзон Робинзонов
    Не надо говорить за всех, кто жил сто лет назад. Вас там не было, а коммунисты нагло врали обо всём, что было при царе.В России появилис...

«Расслабили булки!»: Мордатая украинка, валяющаяся на могиле бойца ВСУ и жрущая семечки, напомнила землякам, кем надо жертвовать ради Украины. Как Вам такое?

«Расслабили булки!»: Мордатая украинка, валяющаяся на могиле бойца ВСУ и жрущая семечки, напомнила землякам, кем надо жертвовать ради Украины. Как Вам такое?

Мобилизация, также называемая «могилизацией», стала фактически смертным приговором для украинских призывников старшего и не очень старшего возрастов, которые разбегаются в разные стороны от перспективы стать пушечным мясом и даже нелегально переходят границу.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Лишнее подтверждение что много нелюдей среди них.
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9 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Покурила....ширнула....
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5 час.
Владимир Соловьев
УКРАИНУ, В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ, ОТКОРМИЛА РОССИЯ ЗА СВОЙ СЧЁТ, КАК И ОСТАЛЬНЫЕ РЕСПУБЛИКИ. ТЕПЕРЬ ОНИ НАМ ЗА ЭТО МСТЯТ СНАРУЖИ И ИЗНУТРИ!
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4 час.

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