Си Цзиньпин подчеркнул важность создания сильных и модернизированных войск информационной поддержки

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к усилиям по созданию сильных и современных войск информационной поддержки и к стремительному развитию сетевой информационной системы китайских вооруженных сил.
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