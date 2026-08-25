«Встаньте в строй, клоуны»: Трамп высказался о Канаде

Противостояние между Вашингтоном и Оттавой стремительно набирает обороты. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обрушился с резкой критикой на канадское руководство, назвав премьер-министра Марка Карни и главу правительства Онтарио Дага Форда «клоунами».
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