«Встаньте в строй, клоуны»: Трамп высказался о Канаде

Противостояние между Вашингтоном и Оттавой стремительно набирает обороты. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обрушился с резкой критикой на канадское руководство, назвав премьер-министра Марка Карни и главу правительства Онтарио Дага Форда «клоунами».