Пожалуйста, уже сделана подробнейшая статья о гибели наших летчиков в Ил-76 . - Насладитесь: "Катастрофа Ил-76 в Белгородской области — авиационная катастрофа, произошедшая 24 января 2024 года, в 5—6 км от села Яблоново.
Кто так старается в Википедии?
Комментарии
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Natalya Dolgushina
Странно, что еще не появилась отечественная энциклопедия. Лучший вариант - оцифровать Большую Советскую энциклопедию
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17 час.
Yvan
15 января, в России заработала полномасштабная версия отечественного аналога «Википедии» - «Рувики». Сейчас в РУВИКИ 1 962 614 статей на русском языке.
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15 час.
Балу -
В ответ на высказывание израильского военного обозревателя Давида Шарпа - "Израиль является законной целью ХАМАСА, хуситов, хезболлы и всех, кто не любит евреев..."
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14 час.
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