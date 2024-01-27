Кто так старается в Википедии?

Пожалуйста, уже сделана подробнейшая статья о гибели наших летчиков в Ил-76 . - Насладитесь: "Катастрофа Ил-76 в Белгородской области — авиационная катастрофа, произошедшая 24 января 2024 года, в 5—6 км от села Яблоново.