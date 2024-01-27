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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Кто так старается в Википедии?

Кто так старается в Википедии?

Пожалуйста, уже сделана подробнейшая статья о гибели наших летчиков в Ил-76 . - Насладитесь: "Катастрофа Ил-76 в Белгородской области — авиационная катастрофа, произошедшая 24 января 2024 года, в 5—6 км от села Яблоново.

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Комментарии
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