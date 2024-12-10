ФСБ раскрыла подробности работы мошеннических call-центров экс-министра обороны Грузии

Разоблачение ФСБ международной сети call-центров, действовавшей в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили началось с расследования анонимный сообщений о готовящихся в России терактах.
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