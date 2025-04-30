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«Жильцы готовы платить за это еще больше» Россияне вкладывают деньги в квартиры под аренду. Как это приносит им сотни тысяч рублей?

«Жильцы готовы платить за это еще больше» Россияне вкладывают деньги в квартиры под аренду. Как это приносит им сотни тысяч рублей?

По словам экспертов, 2025 год можно назвать годом арендного жилья. В прошлом году из-за высоких ставок по ипотеке спрос на съемные квартиры увеличился почти вдвое, а цены на аренду выросли почти на треть.

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