Узбечка картинно разрыдалась на камеру, её депортировали ни за что и обрекли на голодную жизнь

Avia.pro - СМИ В одной из последних видеоистерий, разлетевшихся по интернету, мы видим драматичную сцену, в которой узбекская семья плачется на камеру, как их «несправедливо» депортировали из России, обрекли на голод и лишили будущего.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии