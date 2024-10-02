Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Андрей Чернышев
    У нас своих детей полно которые нуждаются в помощи. Походу у некоторых там давно фляга протекла, может на пенсию пора...Щедрые «колонизат...
  • Тамара Елисеева
    Наши дети никому не нужны. Заставляют учить узбекский, избивают черножопые личинки. А тут тем, кто нам не друг Стари...Щедрые «колонизат...
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    Не нужны их дети нам. Своих хватает. Многие живут в бедности,как и пенсионеры.Единая Россия все промотает, все отдаст.Щедрые «колонизат...

Узбечка картинно разрыдалась на камеру, её депортировали ни за что и обрекли на голодную жизнь

Узбечка картинно разрыдалась на камеру, её депортировали ни за что и обрекли на голодную жизнь

Avia.pro - СМИ В одной из последних видеоистерий, разлетевшихся по интернету, мы видим драматичную сцену, в которой узбекская семья плачется на камеру, как их «несправедливо» депортировали из России, обрекли на голод и лишили будущего.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Домой НАХРЕН! Домой в кишлак! Ах расплакалась &quot;бедненькая&quot;. Учить Русский язык надо было! А по Русски_____ Москва слезам не верит!!!!!!
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7 час.
вц
валентина цой
ничего, пусть экономику своей страны поднимают
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6 час.
Павел Ильин
Для показухи выслали. Куча мигрантов и новоиспеченных граждан нарушают законы, бкспредельничают а когда попадутся то извинятся...откупятся и все. А уэтой тктки видимо денег не хватило....или пожалели
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3 час.

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