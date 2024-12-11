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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казан епархиясе махсус хәрби операция зонасына 800 мең сумлык дарулар озатты

Казан епархиясе махсус операция зонасындагы хәрби госпитальгә 873 мең сумлык дарулар озатты. Кичә Луганск Халык Республикасындагы госпиталь персоналына дарулар, пешкән урыннарны дәвалау өчен пластырьлар һәм хәрбиләрне аякка бастыру өчен кирәкле башка препаратлар тапшырдылар.

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