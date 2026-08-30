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Илья Авербух жестко пресек слухи о третьей беременности Лизы Арзамасовой: «100% нет!»

Илья Авербух жестко пресек слухи о третьей беременности Лизы Арзамасовой: «100% нет!»

Авербух опроверг слухи о третьей беременности Арзамасовой Илья Авербух категорически опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что его супруга Елизавета Арзамасова ждет третьего ребенка.

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