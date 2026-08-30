Илья Авербух жестко пресек слухи о третьей беременности Лизы Арзамасовой: «100% нет!»

Авербух опроверг слухи о третьей беременности Арзамасовой Илья Авербух категорически опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что его супруга Елизавета Арзамасова ждет третьего ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- «Пусть поет кто у...
- ЛЛ Афера на миллиард...
- Конфликт в короле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым