Путин: У России есть силы и средства, чтобы завершить СВО без ядерного оружия

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, почему Москва за три года военной операции не нанесла ядерный удар в ответ на попытки провокаций и атак с применением западных ракет.
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