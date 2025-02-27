11 человек, в основном дети, отравились на курорте в Челябинской области

СК проводит расследование.В Миассе расследуют вспышку инфекции в отеле на Тургояке. Следственный отдел СК России по Челябинской области инициировал доследственную проверку после сообщения о массовом заболевании гостей семейного отеля, расположенного у известного озера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии