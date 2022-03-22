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Жители Курил об ответе Москвы на санкции Японии: "Мы не поддадимся давлению"

Жители Курил об ответе Москвы на санкции Японии: "Мы не поддадимся давлению"

Жители курильского района поддержали решение властей России о прекращении диалога о заключении мирного соглашения с Японией, а также отмены безвизового въезда на острова для граждан страны, сообщил глава муниципального образования Вадим Рокотов.

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