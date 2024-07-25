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Царьград

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Дудчак: Украина может готовить референдум о переговорах с Россией

Дудчак: Украина может готовить референдум о переговорах с Россией

Украинские власти могут готовиться к референдуму о начале мирных переговоров с Россией.Политолог Александр Дудчак рассказал РИА Новости, что недавние слова главы киевского режима Владимира Зеленского могут говорить об этом.

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