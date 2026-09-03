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К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Торопце открылась выставка

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Торопце открылась выставка

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом в Торопце открылась книжная выставка (18+).   Сегодня, 3 сентября, в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.

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