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Память не стереть. Россия не позволит Западу извратить историю Победы

Память не стереть. Россия не позволит Западу извратить историю Победы

После многолетнего вооруженного конфликта на Украине празднование в Москве 80-й годовщины победы над нацистской Германией показало, что Россия не сдается и ей оказывают крепкую поддержку многие союзники со всего мира.

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