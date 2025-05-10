Память не стереть. Россия не позволит Западу извратить историю Победы

После многолетнего вооруженного конфликта на Украине празднование в Москве 80-й годовщины победы над нацистской Германией показало, что Россия не сдается и ей оказывают крепкую поддержку многие союзники со всего мира.
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