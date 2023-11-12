Микс из «Дон Кихота» и «Шрека»: Бекмамбетов показал первые кадры мультфильма о Насреддине

Режиссер превратит историю фольклорного героя Востока в компьютерную игру Тимур Бекмамбетов давно мечтал рассказать историю Насреддина и уже успел воплотить ее в кукольном спектакле, который два года назад показывали в московском Театре Наций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии