В Алтайском крае вдвое сократилась число употребляющей алкоголь молодежи

Число подростков и молодых людей с алкоголизмом в Алтайском крае за три года сократилось вдвое. Как сообщает "Банкфакс", об этом рассказали главврач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов и главврач краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина на пресс-конференции.