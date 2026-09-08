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В Алтайском крае вдвое сократилась число употребляющей алкоголь молодежи

В Алтайском крае вдвое сократилась число употребляющей алкоголь молодежи

Число подростков и молодых людей с алкоголизмом в Алтайском крае за три года сократилось вдвое. Как сообщает "Банкфакс", об этом рассказали главврач Алтайского краевого наркологического диспансера Андрей Иванов и главврач краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина на пресс-конференции.

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