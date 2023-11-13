Глава МОК Бах: членство России в международных федерациях не приостановлено

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение организации приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР), отметив, что этот шаг был сделан из-за того, что ОКР нарушил территориальную целостность Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, что является грубым нарушением Олимпийской хартии, передает пресс-служба МОК.
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