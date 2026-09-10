Трамп озвучил предположительный срок окончания войны с Ираном

Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, война с Ираном закончится «сразу после выборов» в США. Промежуточные выборы, на которых будут избраны члены американского Конгресса, пройдут 3 ноября.
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