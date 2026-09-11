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Хинштейн: умерла пострадавшая от атаки ВСУ пенсионерка из Курской области

Хинштейн: умерла пострадавшая от атаки ВСУ пенсионерка из Курской области

Пенсионерка Нина Васильевна из Курской области, которая пострадала от атаки ВСУ на хутор Звягин 2 сентября, скончалась.

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