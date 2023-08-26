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Матвейчев назвал организаторов убийства Пригожина

Матвейчев назвал организаторов убийства Пригожина

Политнавигатор Убийство руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было выгодно Западу, который тем самым пытается раскачать ситуацию внутри России накануне президентских выборов.

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Комментарии
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ВераВерная
Ничего нового Матвейчев не сказал. Повторил то, о чем третий день все говорят.
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11 час.
Надежда Кувыкина
Какая к... Власть виновата?  Западу было выгоднее в миллион раз.. А вы, видимо, сам провокатор и очевидно, из тех, кто против власти, которые за прежнюю послушную Россию  Короче, Путин не ваш  кандидат.... А вообще, мой папа сказал , что вы сволочь))))
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8 час.
vnesterov1960 Нестеров
Смерть Пригожина нанесла стране больше вреда, чем его так называемый марш на Москву. Поэтому дискутировать о выгодоприобретателях, полагаю,  уже излишне.
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7 час.

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