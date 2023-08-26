Политнавигатор Убийство руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было выгодно Западу, который тем самым пытается раскачать ситуацию внутри России накануне президентских выборов.
Матвейчев назвал организаторов убийства Пригожина
Комментарии
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ВераВерная
Ничего нового Матвейчев не сказал. Повторил то, о чем третий день все говорят.
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11 час.
Надежда Кувыкина
Какая к... Власть виновата? Западу было выгоднее в миллион раз.. А вы, видимо, сам провокатор и очевидно, из тех, кто против власти, которые за прежнюю послушную Россию Короче, Путин не ваш кандидат.... А вообще, мой папа сказал , что вы сволочь))))
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8 час.
vnesterov1960 Нестеров
Смерть Пригожина нанесла стране больше вреда, чем его так называемый марш на Москву. Поэтому дискутировать о выгодоприобретателях, полагаю, уже излишне.
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7 час.
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