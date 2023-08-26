Матвейчев назвал организаторов убийства Пригожина

Ничего нового Матвейчев не сказал. Повторил то, о чем третий день все говорят.

Надежда Кувыкина

Какая к... Власть виновата? Западу было выгоднее в миллион раз.. А вы, видимо, сам провокатор и очевидно, из тех, кто против власти, которые за прежнюю послушную Россию Короче, Путин не ваш кандидат.... А вообще, мой папа сказал , что вы сволочь))))