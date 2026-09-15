Democrat Judge Rules Trump's FEMA Staffing Cut Violated The Law Shock of all shocks - a California judge on Friday ruled that the Trump administration violated the law when it ordered the Federal Emergency Management Agency (FEMA) to cut its workforce from 23,000 to 11,500 by the end of the 2026 fiscal year.
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