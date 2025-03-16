Юмористка Варвара Щербакова дебютировала в кино

В Архангельске проходят съемки народной комедии Оксаны Лахно и Филиппа Абрютина «По-братски». Согласно пресс-службе фильма, одну из главных ролей исполнит Варвара Щербакова — для юмористки это дебют в полнометражном кино.
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