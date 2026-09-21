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Не роскошь, а опора: 12 российских звёздных мужчин, женившихся на еврейках

Не роскошь, а опора: 12 российских звёздных мужчин, женившихся на еврейках

Шутка про «еврейскую жену» в России живёт давно: ещё в советские времена про неё говорили, что она «не роскошь, а средство передвижения» — правда, с уточнением «за рубеж».

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